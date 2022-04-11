Силуанов предостерег Запад от объявления дефолта России

Россия будет обращаться в суды, если Запад объявит РФ дефолт по неисполнению обязательств по евробондам. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.
"Конечно, мы будем судиться, потому что мы предприняли все необходимые действия для того, чтобы инвесторы получили свои выплаты. Мы будем предъявлять в суде наши платежки, подтверждающие наши старания заплатить как в валюте, так и в рублях. Это будет непростой процесс. Нам придется очень активно доказывать свою правоту, несмотря на все сложности", - сказал Силуанов.
По его словам, объективность судебной системы стран Запада вызывает большие сомнения, поскольку нынешний кризис показал разрушение базовых западных устоев, основанных на демократии и неприкосновенности частной собственности.
По данным Минфина, на 1 февраля 2022 года внешний госдолг РФ оставлял $59,5 млрд, включая задолженность по внешним облигационным займам - $38,97 млрд. Всего у России есть 15 действующих облигационных займов со сроками погашения от 2022 года до 2047 года.
В ответ на санкции 5 марта президент РФ Владимир Путин разрешил выплачивать валютные долги недружественным странам в рублях. Согласно распоряжению, должники-компании или само государство имею возможность открыть в российских банках счет на имя иностранного кредитора и перечислить на него выплаты в рублях по курсу ЦБ на день платежа.