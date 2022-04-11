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1 час назад

Раскрыт перечень разрешенных для параллельного импорта товаров

Алиса Селезнёва

В Минпромторге выразили готовность легализовать параллельный импорт только для тех марок, которые заявили о прекращении или приостановке своей деятельности в России. Об этом пишут «Известия».

Минпромторг уточнил критерии параллельного импорта товаров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее власти РФ разрешили параллельный импорт товаров в страну по отдельным видам продукции. Соответствующий документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Ввоз такой продукции можно будет осуществлять без получения разрешения от правообладателя, производителя или дилера продукции. Перечень товаров должен определить Минпромторг.

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По словам источника в ведомстве, сейчас идет активное обсуждение того, как будет выглядеть окончательный список брендов, разрешенных для параллельного импорта. Возможно, в него попадут не все марки, которые приостановили свою деятельность в России.

При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, а предполагает ввоз оригинальной продукции через альтернативные каналы. Так, например, люксовые товары сейчас продают в РФ через эксклюзивных дистрибьютеров, которые базируются в странах ЕАЭС, пояснили Минпромторге.

«Государство, реализуя данную меру, преследует цели поддержки российских производителей и обеспечения стабильного развития российской экономики», - подчеркнули в министерстве.

Опрошенные изданием эксперты оценили точечный подход Минпромторга как «взвешенный и позволяющий сбалансировать интересы потребителей и производителей».

«Но параллельные импортеры столкнутся с такими же проблемами, с которыми сталкиваются сейчас обычные: разрушенная логистика в мире и невозможность довезти товар до страны. Пока сложно сказать, будут ли товары, ввезенные в РФ по параллельному импорту, дороже или дешевле», - констатировал исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев.

В ответ на начало Россией спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные антироссийские санкции. А многие зарубежные компании объявили о приостановке работы в России (часть из них заморозили работу и в Белоруссии). В их числе - IKEA, McDonald’s, H&M, Inditex (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka).

Экономика,Алексей Поповичев,Михаил Мишустин,Ikea,ЕАЭС,Минпромторг,
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