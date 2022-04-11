Песков оценил возможность дефолта в России

Причины для дефолта в России отсутствуют. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Он отметил наличие потенциала для выполнения всех обязательств. При этом представитель Кремля указал на то, что неконструктивная позиция оппонентов может усугубить положение.
Напомним, что 9 апреля международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги РФ по обязательствам в иностранной валюте до «SD» (выборочный дефолт) с CC/C. Песков прокомментировал оценку кредитоспособности страны.
«Это вопрос правительства. Это может быть только рукотворный дефолт, об этом говорил министр Силуанов, и однозначно совершенно объективных причин для такого дефолта нет. Россия обладает всем необходимым потенциалом для выполнения всех своих обязательств, но с другой стороны такая неконструктивная позиция наших оппонентов она может осложнить ситуацию», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее 6 апреля Песков заявил, что основания для реального дефолта в России отсутствуют, однако теоретически такая ситуация может быть создана искусственно.