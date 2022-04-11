Песков оценил возможность дефолта в России

«Это вопрос правительства. Это может быть только рукотворный дефолт, об этом говорил министр Силуанов, и однозначно совершенно объективных причин для такого дефолта нет. Россия обладает всем необходимым потенциалом для выполнения всех своих обязательств, но с другой стороны такая неконструктивная позиция наших оппонентов она может осложнить ситуацию», - подчеркнул представитель Кремля.