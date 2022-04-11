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31 минуту назад

Песков прокомментировал возможность дефолта в России

Лера Букина

Причины для дефолта в России отсутствуют. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Песков оценил возможность дефолта в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил наличие потенциала для выполнения всех обязательств. При этом представитель Кремля указал на то, что неконструктивная позиция оппонентов может усугубить положение.

Напомним, что 9 апреля международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги РФ по обязательствам в иностранной валюте до «SD» (выборочный дефолт) с CC/C. Песков прокомментировал оценку кредитоспособности страны.

Силуанов предостерег Запад от объявления дефолта России

«Это вопрос правительства. Это может быть только рукотворный дефолт, об этом говорил министр Силуанов, и однозначно совершенно объективных причин для такого дефолта нет. Россия обладает всем необходимым потенциалом для выполнения всех своих обязательств, но с другой стороны такая неконструктивная позиция наших оппонентов она может осложнить ситуацию», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее 6 апреля Песков заявил, что основания для реального дефолта в России отсутствуют, однако теоретически такая ситуация может быть создана искусственно.

Экономика,Дмитрий Песков,
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