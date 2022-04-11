Политолог высказался о возможной реакции ЕС на закупку Венгрией газа за рубли

Евросоюз посчитает, что решение Венгрии о покупке газа за рубли нарушает единство всей организации, однако серьезных санкций в отношении страны не последует, предположил политтехнолог Марат Баширов. Он добавил, что у государства появится возможность стать межрегиональным газовым хабом. О возможной реакции ЕС на закупку Венгрией газа за рубли эксперт высказался в разговоре с «Лентой.ру».

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна готова платить за российский газ в рублях. По его словам, это не будет нарушением санкций ЕС.

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«ЕС увидит разрушение единства»

«Последствия от Евросоюза для Венгрии, конечно, будут, — считает Баширов. — Отказ от оплаты в рублях — это ведь политическое решение. Хотя, на самом деле, страны имеют право самостоятельно устанавливать то, в какой валюте готовы продавать свои товары. И, если этот момент не был жестко зафиксирован в документах, никаких преград этому нет. И, соответственно, переход на другую валюту не носит никакого политического характера, если, конечно, обе стороны на это соглашаются. Но ЕС, конечно, увидит здесь разрушение единства. Конечно, это неприятно».

Тем не менее, как считает политолог, последствий для Венгрии не будут жесткими, союзники ограничатся только громкими осуждающими заявлениями. Баширов объяснил, что Венгрии выгодно покупать газ по долгосрочным контрактам, цена по которым значительно ниже. Благодаря этому страна получает преимущество на международном рынке.

«Кроме того, у нее наверняка есть какой-то излишек газа, который можно продавать уже на спотовом рынке и так, перепродавая, зарабатывать», — предположил Баширов.

Он также допустил, что Венгрия может стать европейским газовым хабом. Хоть и не особенно масштабным.

«В какой-то степени Венгрия и так является газовым хабом в силу построения сетей. Вопрос только в том, насколько они способны пропускать объемы газа, необходимые не только для внутреннего потребления, но и достаточные для разгона по другим странам и промышленным объектам», — резюмировал политтехнолог.

"Венгрия, действительно, может стать хабом, но только межрегиональным. Таким стратегическим для Европы, как Германия, связанная с «Северным потоком» и «Северным потоком-2», конечно, нет". Марат Баширов, политтехнолог.

Он заключил, что рано или поздно все страны, испытывающие потребность в российском газе последуют примеру Венгрии и перейдут на оплату в рублях.