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1 час назад

Боррель рассказал о переговорах по эмбарго на нефть и газ из РФ

Вероника Полынина

Главы МИД стран Евросоюз пока не приняли решения о нефтяном и газовом эмбарго против России, обсуждение продолжится. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

Боррель рассказал о переговорах по эмбарго на нефть и газ из РФ
Фото: ReutersReuters

Страны ЕС работают над шестым пакетом санкций против России, который будет включать «нефтяную опцию». Об этом, в частности, заявили глава МИД Дании Йеппе Кофод и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника в ЕС писала, что некоторые страны Евросоюза выступают против эмбарго на поставки российских энергоресурсов. Он не назвал эти страны, но отметил, что государствам, которые сильнее других зависят от российской нефти, отказ от нее будет сложным «в техническом и политическом плане».

Против запрета на поставку российских нефти и газа ранее публично выступал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

7 апреля ЕС принял пятый пакет санкций против России, включающий эмбарго на импорт российского угля, а также запреты на экспорт высокотехнологичных товаров и заход судов под российским флагом в порты стран Евросоюза. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя принятие ЕС пятого пакета санкций, заявил, что торговые потоки угля будут переориентированы на другие рынки.

Экономика,Жозеп Боррель,Габриэлюс Ландсбергис,Виктор Орбан,Дмитрий Песков,ЕС,
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