Боррель рассказал о переговорах по эмбарго на нефть и газ из РФ

Главы МИД стран Евросоюз пока не приняли решения о нефтяном и газовом эмбарго против России, обсуждение продолжится. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

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Страны ЕС работают над шестым пакетом санкций против России, который будет включать «нефтяную опцию». Об этом, в частности, заявили глава МИД Дании Йеппе Кофод и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника в ЕС писала, что некоторые страны Евросоюза выступают против эмбарго на поставки российских энергоресурсов. Он не назвал эти страны, но отметил, что государствам, которые сильнее других зависят от российской нефти, отказ от нее будет сложным «в техническом и политическом плане».

Против запрета на поставку российских нефти и газа ранее публично выступал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.