Зеленский призвал ЕС определить сроки отказа от газа и нефти из РФ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский союз определить конкретные сроки полного или частичного отказа стран ЕС от газа и нефти России. Об этом он сказал в своем видеообращении к парламенту Литвы.

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Он также заявил о необходимости ввести санкции против всех российских банков, сделать это сейчас, а не дожидаться принятия новых пакетов санкций.

Глава государства отметил, что ряд стран Евросоюза до сих пор не могут решить, когда они хотя бы ограничат покупку российских нефти и газа.

«Сотни европейских компаний и банков не только до сих пор не отказались работать на российском рынке, а и демонстрируют откровенное неуважение в ответ на требования перестать финансировать РФ», — подытожид Зеленский

24 марта в Брюсселе прошли сразу три саммита — НАТО, ЕС и G7. В ходе выступлениях на саммитах «Большой семерки» и Североатлантического альянса президент Украины Владимир Зеленский призвал каждую неделю вводить новые санкции против России.