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1 час назад

В Германии назвали санкции против РФ бесполезными

Мария Иванова

Глава немецкой химической компании Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг заявил, что санкции против России не работают, так как значительная часть мира к ним не присоединилась. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В Германии назвали санкции против РФ бесполезными
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Индия довольна, что может получать нефть со скидкой. Это действительно хорошее решение? Мы не должны ослаблять себя санкциями <…>. Но именно это случится, если ввести газовое эмбарго», - сказал Айзенберг.

По его словам, если российского газа не будет, его предприятие осталось бы без света, производство пришлось бы сократить как минимум на треть и максимум на 50 процентов.

«Сотрудники не уверены, что эмбарго может означать для компании и рабочих мест. Мы регулярно информируем наших людей, но мы не знаем многого. Мы все надеемся, что не будет худшего», - подчеркнул глава компании.

По оценкам Еврокомиссии, Россия поставляет 40 процентов газа, более 25 процентов нефти и почти 50 процентов угля, которые потребляет ЕС.

В ЕК ранее заявили, что считают возможным сократить потребление газа на две трети в этом году и полностью отказаться от поставок из России «задолго до 2030 года». В ЕК рассчитывают, что треть поставок из РФ может заменить сжиженный природный газ из США и Катара.

Глава немецкого энергетического концерна E.On Леонард Бирнбаум ранее заявил, что отказ от российского газа в ближайшем будущем невозможен, на это потребовалось бы около трех лет.

Лидеры профсоюза работников химической промышленности IGBCE, IG Metall и профсоюза работников сфер строительства, машиностроения и сельского хозяйства IG Bau заявляли, что в случае эмбарго их предприятия закроются в течение нескольких недель.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
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