Шри-Ланка объявила дефолт

Министерство финансов Шри-Ланки сообщило о приостановке выплат по всем внешним обязательствам страны. Это следует из распространенного во вторник постановления ведомства, передает ТАСС .

«Политикой министерства станет замораживание выплат по всем [внешним] долгам на определенный период времени для правильной реструктуризации этих обязательств в соответствии с поддержанной МВФ программой экономических преобразований», - подчеркивается в документе.

Островное государство переживает худший экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Он обусловлен

сокращением иностранного туризма в связи с пандемией. Это повлекло за собой нехватку валютных резервов страны. В такой ситуации ланкийским властям пришлось сократить импорт и ввести строгую экономию ресурсов. Шри-Ланка испытывает большую потребность в цементе, автомобильных запчастях, топливе, продуктах питания. Ситуация повлекла за собой рост инфляции (в марте уровень оценивался в 17%). Внешний долг Шри-Ланки достигает $35 млрд.