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1 час назад

Кудрин рассказал о прогнозе по снижению ВВП России на 2022 год

RT на русскомиещё 14

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что российские Минфин и Минэкономразвития уточняют прогноз по ВВП страны на 2022 год, официальный прогноз снижения будет больше 10%.

Кудрин сделал прогноз по снижению ВВП России
Фото: ТАССТАСС

Об этом он сказал во время своего выступления на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

«Сейчас Минфин и Минэкономразвития оценивают снижение ВВП в этом году. Безусловно, будет снижаться. По официальному прогнозу, будет более 10% снижение», — цитирует его ТАСС.

Ранее Всемирный банк спрогнозировал падение ВВП России на 11,2% в 2022 году.

15 марта президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс заявил, что санкции против России окажут серьёзное влияние на мировой ВВП.

5 марта в заявлении МВФ отмечалось, что санкции Запада в отношении России окажут существенное влияние на мировую экономику и финансовые рынки.

Экономика,Алексей Кудрин,Международный валютный фонд,Всемирный Банк,Счетная палата,Минэкономразвития,Совет Федерации,
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