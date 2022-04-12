Информация о дефолте по евробондам РФ не является правдоподобной. Об этом заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов, передает «Прайм».

Он объяснил, что иностранным инвесторам, в том числе американским, не удалось получить выплаты в связи с неправомерными действиями властей и банков США. В этой связи все возможные претензии кредиторов должны быть перенаправлены к ним, указал министр финансов.

«Информация, опубликованная CNN, не соответствует действительности. Россия не объявляла дефолт по своим обязательствам по евробондам», — отметил Силуанов.

Ожидалось, что 4 апреля Минфин РФ осуществит выплаты по суверенным еврооблигациям выпусков Россия-2022 и Россия-2042, однако из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте обязательства перед иностранными держателями были исполнены в рублях. В субботу, 9 апреля, международное рейтинговое агентство S&P снизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги РФ по обязательствам в иностранной валюте до «SD» (выборочный дефолт) – на это сфокусировал внимание CNN.

По словам Силуанова, эту ситуацию нельзя назвать дефолтом в связи с наличием у России средств на исполнение обязательств.

«Все возможные претензии кредиторов в связи со сложившейся ситуацией должны быть переадресованы властям государств, незаконно создавшим препятствия для исполнения Россией своих долговых обязательств», — указал глава Минфина РФ.

Силуанов также заявил, что Россией были зарезервированы необходимые суммы в рублях в российском депозитарии с целью защиты прав инвесторов.