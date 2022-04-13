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50 минут назад

В Минпромторге предупредили о риске дефицита литиевого сырья

Российская Газетаиещё 7

Минпромторг РФ опасается возможного дефицита литиевого сырья. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление замглавы департамента металлургии и материалов министерства Владислава Демидова.

В Минпромторге предупредили о риске дефицита лития
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, причина возможных проблем с литием заключается в уходе крупнейших поставщиков этого металла - Чили и Аргентины.

"В России отсутствует добыча литиевого сырья, сырье поступает в виде карбоната лития из Чили, Аргентины, Китая и Боливии. В настоящих условиях отгрузки из Чили и Аргентины приостановлены, возможность получать сырье есть только из Боливии", - приводит агентство слова Демидова.

При этом чиновник добавил, что Китай тоже испытывает недостаток лития.

По словам Демидова, проблема уже "гигантская", потому что при прекращении поставок из Боливии литиевое сырье России будет негде взять.

"Перерабатывающие мощности у нас есть, но если не будет сырья, то очень большая может быть проблема в обеспечении собственных потребностей в литий-ионных аккумуляторах", - цитирует Владислава Демидова агентство.

В начале февраля сообщалось, что Минпромторг и "Газпром" заключили соглашение по добыче лития на Ковыктинском газоконденсатном месторождении. Значительные запасы природных соединений этого металла содержатся в здешних подземных водах.

Экономика,Владислав Демидов,Газпром,Минпромторг,
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