Во Всемирном банке отреагировали на намерение Китая «свергнуть доллар»

Мир не находится на этапе постдолларового мира и в ближайшее время не откажется от доллара как основной резервной валюты. Об этом заявил президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас, выступая в Варшавской школе экономики, передает ТАСС.

Фото: Yuri Kochetkov / EPA / TASS Yuri Kochetkov / EPA / TASS

Мэлпасу задали вопрос, наступает ли новый период, аналогичный переходу к Бреттон-Вудской системе в 1944 году, на фоне «возможного краха нынешнего миропорядка» и намерений Китая «свергнуть доллар».

Глава Всемирного банка выразил уверенность, что нынешняя геополитическая ситуация не похожа на то, каким был мир в 1944 году, когда было заключено соглашение в Бреттон-Вудсе.

«Я считаю, что мы сейчас совершенно не на такой стадии. Нет ощущения, что мир потерян. Есть ощущение единства огромной части мира в одном начинании - прекращении войны на Украине. И поэтому я не вижу, что мы находимся на этапе постдолларового мира», - сказал Мэлпас.

По его словам, нынешний «мир работает довольно хорошо с точки зрения финансовой системы».