Во Всемирном банке отреагировали на намерение Китая «свергнуть доллар»

Мир не находится на этапе постдолларового мира и в ближайшее время не откажется от доллара как основной резервной валюты. Об этом заявил президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас, выступая в Варшавской школе экономики, передает ТАСС.
Мэлпасу задали вопрос, наступает ли новый период, аналогичный переходу к Бреттон-Вудской системе в 1944 году, на фоне «возможного краха нынешнего миропорядка» и намерений Китая «свергнуть доллар».
Глава Всемирного банка выразил уверенность, что нынешняя геополитическая ситуация не похожа на то, каким был мир в 1944 году, когда было заключено соглашение в Бреттон-Вудсе.
«Я считаю, что мы сейчас совершенно не на такой стадии. Нет ощущения, что мир потерян. Есть ощущение единства огромной части мира в одном начинании - прекращении войны на Украине. И поэтому я не вижу, что мы находимся на этапе постдолларового мира», - сказал Мэлпас.
По его словам, нынешний «мир работает довольно хорошо с точки зрения финансовой системы».
В 1944 году в американском Бреттон-Вудсе (штат Нью-Гэмпшир) состоялась Валютно-финансовая конференция Объединенных Наций. Делегаты из 44 стран подписали соглашения о принципах формирования валютных обменных курсов и о создании Международного валютного фонда и Всемирного банка. Золото сохранило статус международного платежного средства и расчетной единицы. Доллар США и английский фунт стерлингов стали резервными валютами, конвертируемыми в золото. 15 августа 1971 года президент США Ричард Никсон объявил о запрете конвертации доллара в золото. Этот шаг фактически привел к остановке функционирования Бреттон-Вудской системы. Ее в 1976 году сменила Ямайская валютная система, основанная на свободной торговле валютой.