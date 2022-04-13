В Японии сочли санкции против России неэффективными

Эксперт отметил, под ограничительные меры попали только семь российских банков, на долю которых приходится всего 30 процентов совокупных банковских активов. При этом несколько крупнейших банков избежали санкций, напомнил он. Экономист также рассказал, что в России более 300 банков, которые являются членами SWIFT. По его словам, если ввести рестрикции против всего финансового сектора, то «все эти 300 линий будут остановлены», но в настоящее время это далеко не так.