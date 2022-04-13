Названы два сценария развития безработицы в России

Уровень безработицы в России может вырасти до 5,7-7,5 процента, что будет соответствовать показателю 2009 года (тогда она была 7,8 процента). Такой прогноз в интервью РБК дал гендиректор HeadHunter Михаил Жуков.

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Он также назвал два сценария развития. Первый предполагает краткосрочный всплеск безработицы, а потом — резкое падение, второй — резкий всплеск и снижение до показателя 6,5 процента. Жуков считает, что «людей если и будут увольнять, то крайне неохотно и вынужденно».

«Это будет секторальная и не одномоментная безработица, и мы должны быть готовыми, что в разных отраслях ситуация тоже будет заметно отличаться, как следствие — переток людей между сферами», — отметил он.

Эксперт добавил, что после начала спецоперации на Украине в России начал снижаться дефицит на «белых воротничков» — наемных работников, занимающихся умственным трудом.

Вместо этого наблюдается «нормальная конкуренция», подчеркнул Жуков. Что касается «синих воротничков» (рабочих, как правило, занятых физическим трудом с почасовой оплатой — прим. «Ленты.ру»), то большинство специальностей остаются в дефиците. Среди других тенденций — резкий рост спроса на начинающих специалистов и студентов и увеличение желаемой зарплаты у соискателей на 30 процентов.