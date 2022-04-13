Подсчитаны потери ФРГ в случае отказа от газа из России

Совокупные потери Германии в случае прекращения поставок энергоносителей из России могут составить за два года 220 млрд евро.

Фото: Reuters Reuters

Это сообщают специалисты ведущих экономических институтов Германии, включая Институт экономических исследований (Берлин), Институт «IFO» (Мюнхен), Институт мировой экономики (Киль) и Институт по изучению экономики (Эссен), которые в среду представили доклад по развитию экономики страны.

«Если газоснабжение прекратится, то германская экономика столкнется с тяжелой рецессией», – констатировал Штефен Коэц, руководитель отдела исследований кильского Института мировой экономики, передает ТАСС.

В период 2022–2023 гг. из-за остановки поставок из России потери ВВП составят более 6,5% от годового объема производства, заявили эксперты.