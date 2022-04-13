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1 час назад

Подсчитаны потери Германии в случае прекращения энергопоставок из России

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Совокупные потери Германии в случае прекращения поставок энергоносителей из России могут составить за два года 220 млрд евро.

Подсчитаны потери ФРГ в случае отказа от газа из России
Фото: ReutersReuters

Это сообщают специалисты ведущих экономических институтов Германии, включая Институт экономических исследований (Берлин), Институт «IFO» (Мюнхен), Институт мировой экономики (Киль) и Институт по изучению экономики (Эссен), которые в среду представили доклад по развитию экономики страны.

«Если газоснабжение прекратится, то германская экономика столкнется с тяжелой рецессией», – констатировал Штефен Коэц, руководитель отдела исследований кильского Института мировой экономики, передает ТАСС.

В период 2022–2023 гг. из-за остановки поставок из России потери ВВП составят более 6,5% от годового объема производства, заявили эксперты.

Ранее сообщалось, что председатель комитета по иностранным делам Германии Михаэль Рот призвал страны Евросоюза отказаться от поставок нефти из России в ближайшее время.

Экономика,Михаэль Рот,ЕС,
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