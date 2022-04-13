Подсчитаны потери ФРГ в случае отказа от газа из России

Совокупные потери Германии в случае прекращения поставок энергоносителей из России могут составить за два года 220 млрд евро.
Это сообщают специалисты ведущих экономических институтов Германии, включая Институт экономических исследований (Берлин), Институт «IFO» (Мюнхен), Институт мировой экономики (Киль) и Институт по изучению экономики (Эссен), которые в среду представили доклад по развитию экономики страны.
«Если газоснабжение прекратится, то германская экономика столкнется с тяжелой рецессией», – констатировал Штефен Коэц, руководитель отдела исследований кильского Института мировой экономики, передает ТАСС.
В период 2022–2023 гг. из-за остановки поставок из России потери ВВП составят более 6,5% от годового объема производства, заявили эксперты.
Ранее сообщалось, что председатель комитета по иностранным делам Германии Михаэль Рот призвал страны Евросоюза отказаться от поставок нефти из России в ближайшее время.