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1 час назад

В Германии призвали Европу запретить нефть из России

Деловая газета "Взгляд"

Страны Евросоюза (ЕС) должны как можно быстрее запретить ввоз из России нефти, так как сокращение поставок этого ресурса повлияет на доходы российского бюджета, заявил председатель комитета по иностранным делам Германии Михаэль Рот.

В Германии призвали Европу запретить нефть из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рот заявил, что «крупнейшая экономика Европы вынуждена отказаться от российского газа и нефти, поскольку доходы обеспечивают Москву жизненно важными средствами для ведения спецоперации на Украине, Германия уже сократила импорт энергоносителей, и сейчас на российскую нефть приходится 25% импорта по сравнению с 35% 24 февраля», передает Ura.ru со ссылкой на Reuters.

При этом опросы обычных граждан показывают, что только 30% респондентов прекратили бы покупать нефть у России, если бы это помогло Украине. 57% опрошенных считают, что страна должна продолжать импорт, чтобы избежать скачков цен, и 24% согласились с утверждением «Мы можем замерзнуть за свободу».

Ранее страны G7 решили ускорить процесс отказа от угля и сокращения зависимости от нефти из России.

Экономика,Михаэль Рот,ЕС,
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