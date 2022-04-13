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13 минут назад

Кудрин допустил инфляцию в РФ на уровне 20%

Лера Букина

Инфляция в России по итогам 2022 года может составить 20%. Об этом сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая с отчетом о работе контрольного ведомства за 2021 год в Совете Федерации, передает ТАСС.

«Мы перешли к другому темпу инфляции, который в этом году будет высоким, скорее всего до 20%, может быть в диапазоне от 17% до 20%», - подчеркнул он.

Накануне Кудрин, представляя отчет о работе ведомства за 2021 год на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, заявил, что Министерство финансов и Минэкономразвития уточняют прогноз по итоговому показателю российского ВВП за 2022 год. Снижение было оценено в 10%.

В ЦБ оценили сроки возвращения уровня инфляции в России к 4%

Согласно данным Росстата, инфляция в России в марте 2022 года ускорилась до 7,61%. Данный показатель является максимальным с января 1999 года (тогда инфляция оценивалась в 8,38%). В марте продукты питания в РФ поднялись в цене на 7,1%, с начала года — на 10,5%. Больше всего цены выросли на лук, который подорожал вдвое.

Сегодня, 13 апреля, первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что запасы в розничной торговле России восстанавливаются, по основным группам товаров они достигли нормы. Он подчеркнул, что недельная инфляция в стране замедлилась до 0,66%.

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