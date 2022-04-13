Кудрин допустил инфляцию в РФ на уровне 20%

Инфляция в России по итогам 2022 года может составить 20%. Об этом сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая с отчетом о работе контрольного ведомства за 2021 год в Совете Федерации, передает ТАСС.

«Мы перешли к другому темпу инфляции, который в этом году будет высоким, скорее всего до 20%, может быть в диапазоне от 17% до 20%», - подчеркнул он.

Накануне Кудрин, представляя отчет о работе ведомства за 2021 год на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, заявил, что Министерство финансов и Минэкономразвития уточняют прогноз по итоговому показателю российского ВВП за 2022 год. Снижение было оценено в 10%.

Согласно данным Росстата, инфляция в России в марте 2022 года ускорилась до 7,61%. Данный показатель является максимальным с января 1999 года (тогда инфляция оценивалась в 8,38%). В марте продукты питания в РФ поднялись в цене на 7,1%, с начала года — на 10,5%. Больше всего цены выросли на лук, который подорожал вдвое.