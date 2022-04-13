Итальянский производитель кофе Lavazza заявил о приостановке работы в России

Итальянская компания-производитель кофе Lavazza приняла решение приостановить работу на российском рынке, включая поставки своей продукции. Об этом компания сообщила в своем отчете за прошедший год.

С конца февраля на фоне обострения геополитической ситуации в мире, а также проблем логистического и санкционного характера около 500 компаний объявили о приостановке работы в России. Большинство из них либо сокращают свое присутствие на российском рынке, либо уходят в простой с вероятностью возобновления работы в будущем.