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49 минут назад

Внешний долг России снизился

Вероника Полынина

Внешний долг России в первом квартале 2022 года снизился на 26,5 миллиарда долларов и составил 453,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦБ РФ.

ЦБ заявил о сокращении российского внешнего долга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2022 года составил 453,5 миллиарда долларов США, снизившись с начала года на 26,5 миллиарда долларов США, или на 5,5%», - говорится в сообщении ЦБ.

В регуляторе отметили, что на динамику показателя повлияло в основном сокращение иностранной задолженности прочих секторов.

В конце марта Россия произвела в валюте выплаты по внешнему госдолгу несмотря на санкции и заморозку резервов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что основания для реального дефолта в России отсутствуют, однако теоретически такая ситуация может быть создана искусственно.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия расплатится валютой по всем внешним долгам, невзирая на санкции. Он отметил, что РФ будет платить в той же валюте, в которой производила заимствования, - в долларах, хотя ситуацию усложнили заморозки валютных счетов и золотовалютных резервов.

Антон Силуанов,Дмитрий Песков,Банк России,
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