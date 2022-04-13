ЦБ заявил о сокращении российского внешнего долга

Внешний долг России в первом квартале 2022 года снизился на 26,5 миллиарда долларов и составил 453,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦБ РФ.

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«По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2022 года составил 453,5 миллиарда долларов США, снизившись с начала года на 26,5 миллиарда долларов США, или на 5,5%», - говорится в сообщении ЦБ.

В регуляторе отметили, что на динамику показателя повлияло в основном сокращение иностранной задолженности прочих секторов.

В конце марта Россия произвела в валюте выплаты по внешнему госдолгу несмотря на санкции и заморозку резервов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что основания для реального дефолта в России отсутствуют, однако теоретически такая ситуация может быть создана искусственно.