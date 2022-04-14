Немцев предупредили о риске дефицита свинины

В Ассоциации фермеров Германии предупредили о возможном дефиците свинины в скором времени. О рисках сокращения объемов мяса на полках магазинов рассказал заместитель генсекретаря ассоциации Удо Хеммерлинг, сообщает Spiegel.

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По его словам, потребители привыкли иметь все в наличии в любое время, но с мясом "это может измениться в ближайшие месяцы".

"Цены на свинину сейчас выросли, а корма стали очень дорогими. Сегодня фермер получает 1,95 евро за килограмм свинины. Эксперты говорят, что для покрытия расходов стоимость должна быть 2,5 евро", - говорит эксперт.

По этой причине, отмечает Хеммерлинг, разводить свиней немецким фермерам сейчас невыгодно и они держат меньше животных. А это значит, предупредил эксперт, что в сезон барбекю "шницель может не всегда оказаться на магазинной полке".

"Конечно, потребитель может просто купить колбасу вместо отбивных. Но, когда станет известно, что отбивных не хватает, то все быстро заполнят морозилки, снова возникнет ажиотаж - и товаров будет еще меньше", - заключил Хеммерлинг.