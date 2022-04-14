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1 час назад

Bloomberg: в Гамбурге конфисковали яхту сестры бизнесмена Усманова за $600 млн

Газета.Ruиещё 2

Власти немецкого Гамбурга конфисковали 156-метровую яхту Dilbar (в переводе с тюркских языков — пленительный, очаровательный) стоимостью около $600 млн, владелицей которой, предположительно, является сестра российского миллиардера Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В Гамбурге конфисковали яхту сестры миллиардера Усманова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA) Германии 13 апреля назвало Исмаилову владелицей судна.

По данным Bloomberg, суперъяхта была конфискована после того, как было установлено, что она принадлежит сестре Усманова, против которой Западом также введены санкции.

Ранее немецкая газета Spiegel сообщала, что яхта Dilbar пришвартована на верфи Blohm+Voss. Отмечалось, что в независимости от того, была ли яхта официально конфискована или нет, маловероятно, что она покинет порт Гамбурга. Основная причина этого – санкции, введенные в отношении Российской Федерации из-за событий на Украине.

Экономика,Алишер Усманов,Федеральное ведомство уголовной полиции Германии,
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