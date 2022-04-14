В Гамбурге конфисковали яхту сестры миллиардера Усманова

Власти немецкого Гамбурга конфисковали 156-метровую яхту Dilbar (в переводе с тюркских языков — пленительный, очаровательный) стоимостью около $600 млн, владелицей которой, предположительно, является сестра российского миллиардера Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA) Германии 13 апреля назвало Исмаилову владелицей судна.

По данным Bloomberg, суперъяхта была конфискована после того, как было установлено, что она принадлежит сестре Усманова, против которой Западом также введены санкции.