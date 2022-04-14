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55 минут назад

ЕС призвали есть меньше мяса для смягчения продовольственного кризиса

Дарья Зарецкая

Урегулировать глобальный продовольственный кризис могло бы снижение потребления мяса в Европе. Об этом заявил брюссельскому интернет-порталу Euractiv парламентский статс-секретарь при Министерстве по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Нильс Аннен, передает ТАСС.

ЕС призвали есть меньше мяса для смягчения продовольственного кризиса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Важно отметить, что очень большая часть мирового производства зерна, в том числе в развивающихся странах и странах с переходной экономикой, в итоге идет на производство кормов для животных», - указал он.

Аннен считает, что за счет сокращения потребления мяса в Европе высвободится больше пахотных земель в странах-импортерах этого пищевого продукта.

«Если бы мы потребляли в Германии примерно на 30% меньше свинины, то это освободило бы около 1 млн гектаров пахотных земель, которые, конечно же, можно было бы использовать для выращивания зерновых культур», - подчеркнул статс-секретарь.

Накануне, 13 апреля, руководство Всемирного банка, Международного валютного фонда, Всемирной торговой организации и Всемирной продовольственной программы ООН заявило о необходимости принять срочные меры для обеспечения продовольственной безопасности в мире из-за ситуации на Украине. По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, 36 стран мира импортируют более половины своей пшеницы из России и Украины.

Экономика,Нильс Аннен,Антониу Гутерриш,Международный валютный фонд,Всемирный Банк,ООН,ЕС,ВТО,
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