ЕС призвали есть меньше мяса для смягчения продовольственного кризиса

Урегулировать глобальный продовольственный кризис могло бы снижение потребления мяса в Европе. Об этом заявил брюссельскому интернет-порталу Euractiv парламентский статс-секретарь при Министерстве по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Нильс Аннен, передает ТАСС.
«Важно отметить, что очень большая часть мирового производства зерна, в том числе в развивающихся странах и странах с переходной экономикой, в итоге идет на производство кормов для животных», - указал он.
Аннен считает, что за счет сокращения потребления мяса в Европе высвободится больше пахотных земель в странах-импортерах этого пищевого продукта.
«Если бы мы потребляли в Германии примерно на 30% меньше свинины, то это освободило бы около 1 млн гектаров пахотных земель, которые, конечно же, можно было бы использовать для выращивания зерновых культур», - подчеркнул статс-секретарь.
Накануне, 13 апреля, руководство Всемирного банка, Международного валютного фонда, Всемирной торговой организации и Всемирной продовольственной программы ООН заявило о необходимости принять срочные меры для обеспечения продовольственной безопасности в мире из-за ситуации на Украине. По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, 36 стран мира импортируют более половины своей пшеницы из России и Украины.