Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+21° в 
USD 79.85EUR 86.72
Войти в почту
31 минуту назад

Global Times: Россия противостоит «финансовому оружию» США при помощи юаня

News.ru

Увеличение доли юаня в валютных резервах России — это ответ на использование Соединёнными Штатами доллара в качестве «финансового оружия». Об этом заявил научный сотрудник Китайской академии общественных наук Сюй Вэньхун, пишет Global Times. Он добавил, что наращивание запасов китайской валюты свидетельствует и о том, что Россия держит курс на сближение с Востоком.

"Россия, вероятно, продолжит пополнять свои валютные резервы китайским юанем, попутно снижая зависимость от американского доллара. <...> Действия российского Центробанка отражают недоверие к доллару, который США используют не в качестве надёжной платёжной валюты, а как «финансовое оружие»", — сказал он.

Эксперт также подчеркнул, что увеличение доли юаня в запасах РФ отражает значительный потенциал для развития российско-китайской торговли и уверенность Москвы в надёжности и экономическом процветании Китая.

По данным Банка России, доля юаня в валютных резервах страны с начала 2022 года увеличилась с 12,8% до 17,1%.

Экономические союзники России захотели уйти от доллара

Ранее кандидат политических наук Михаил Литвинов сообщил, что товарооборот России и Китая к концу 2022 года может вырасти до $200 млрд. По его словам, страны всегда были близкими торговыми партнёрами. Максимальный результат торговых связей эксперт предполагает увидеть примерно через два года.

Экономика,Видео,Михаил Литвинов,Банк России,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители