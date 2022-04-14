Увеличение доли юаня в валютных резервах России — это ответ на использование Соединёнными Штатами доллара в качестве «финансового оружия». Об этом заявил научный сотрудник Китайской академии общественных наук Сюй Вэньхун, пишет Global Times. Он добавил, что наращивание запасов китайской валюты свидетельствует и о том, что Россия держит курс на сближение с Востоком.

"Россия, вероятно, продолжит пополнять свои валютные резервы китайским юанем, попутно снижая зависимость от американского доллара. <...> Действия российского Центробанка отражают недоверие к доллару, который США используют не в качестве надёжной платёжной валюты, а как «финансовое оружие»", — сказал он.

Эксперт также подчеркнул, что увеличение доли юаня в запасах РФ отражает значительный потенциал для развития российско-китайской торговли и уверенность Москвы в надёжности и экономическом процветании Китая.

По данным Банка России, доля юаня в валютных резервах страны с начала 2022 года увеличилась с 12,8% до 17,1%.