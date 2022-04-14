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1 час назад

Путин обвинил иностранные банки в задержке оплаты энергоносителей

Лера Букина

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в оплате поставок российских энергоресурсов в «недружественные» страны зафиксированы сбои. Заявление было сделано на совещании, посвященном ситуации в нефтегазовом секторе, передает «Интерфакс».

«Банки из этих самых «недружественных» стран задерживают перевод платежей. Напомню, что уже поставлена задача перевести расчеты за энергоресурсы на национальные валюты, постепенно уходить от доллара и евро», - подчеркнул глава государства.

Также Путин сообщил о намерении страны

повысить долю расчетов в национальных валютах в системе внешней торговли.

«Важные шаги в этих направлениях уже делаются. И ключевая задача здесь - подготовить наш валютный рынок к такому переходу, чтобы любую иностранную валюту можно было свободно и в необходимом объеме обменять на российские рубли», - указал он.

Ранее директор Первого департамента стран Содружества Независимых Государств МИД России сделал Михаил Евдокимов заявил, что страна готова рассмотреть возможность «наращивания» поставок энергоносителей в государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Он отметил, что для обсуждения этой темы необходима, прежде всего, заинтересованность со стороны партнеров – членов ЕАЭС.

Президент РФ Владимир Путин 31 марта подписал указ, определяющий новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран с 1 апреля. Теперь таким государствам необходимо перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, который уже будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров.

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