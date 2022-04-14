Президент РФ Владимир Путин заявил, что в оплате поставок российских энергоресурсов в «недружественные» страны зафиксированы сбои. Заявление было сделано на совещании, посвященном ситуации в нефтегазовом секторе, передает «Интерфакс».
«Банки из этих самых «недружественных» стран задерживают перевод платежей. Напомню, что уже поставлена задача перевести расчеты за энергоресурсы на национальные валюты, постепенно уходить от доллара и евро», - подчеркнул глава государства.
Также Путин сообщил о намерении страны
повысить долю расчетов в национальных валютах в системе внешней торговли.
«Важные шаги в этих направлениях уже делаются. И ключевая задача здесь - подготовить наш валютный рынок к такому переходу, чтобы любую иностранную валюту можно было свободно и в необходимом объеме обменять на российские рубли», - указал он.
Ранее директор Первого департамента стран Содружества Независимых Государств МИД России сделал Михаил Евдокимов заявил, что страна готова рассмотреть возможность «наращивания» поставок энергоносителей в государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Он отметил, что для обсуждения этой темы необходима, прежде всего, заинтересованность со стороны партнеров – членов ЕАЭС.
Президент РФ Владимир Путин 31 марта подписал указ, определяющий новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран с 1 апреля. Теперь таким государствам необходимо перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, который уже будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров.