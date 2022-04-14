В ЦБ назвали условия для снижения ключевой ставки

— Мне кажется, что к концу апреля, когда будет заседание, нужно будет посмотреть. В принципе, возможно, наверное, снижение до 15%. Хотя лично мне представляется, что огромная неопределенность и на внешних рынках, и санкционная ситуация, и в принципе сильное снижение повторной ставки может создать дополнительные риски для валютного рынка, дополнительные риски для инфляции, и потом как бы не пришлось опять повышать. Поэтому, честно говоря, мне кажется, ЦБ в своем решении будет руководствоваться не инфляцией, потому что инфляция остается высокой, а ЦБ будет скорее руководствоваться данными по состоянию реального сектора.