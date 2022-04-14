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1 час назад

В ЦБ назвали условия для снижения ключевой ставки

BFM.RUиещё 4

Для этого необходимо замедление темпов роста цен, снижение инфляционных ожиданий, а также уменьшение рисков финансовой и ценовой стабильности

В ЦБ назвали условия для снижения ключевой ставки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Зампред Банка России Алексей Заботкин перечислил факторы, при которых будет снижена ключевая ставка. Это уменьшение рисков финансовой и ценовой стабильности, замедление темпов роста цен и снижение инфляционных ожиданий.

Эксперты считают, что Центробанк на следующем заседании 29 апреля действительно может снизить ставку, но не раньше, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова:

— В моем понимании это скорее подготовка к заседанию, нежели намек на какое-то очередное снижение. Потому что внеочередное заседание, оно для того и внеочередное, чтобы просто поставить рынок перед фактом. Ну и потом мне кажется, что несмотря на то, что инфляция замедляется, все равно это очень высокие темпы, то есть у нас все равно на 8 апреля, если не ошибаюсь, 0,8%.

—Тогда все-таки до какого уровня можно ждать снижения с учетом данных за последнюю неделю?

— Мне кажется, что к концу апреля, когда будет заседание, нужно будет посмотреть. В принципе, возможно, наверное, снижение до 15%. Хотя лично мне представляется, что огромная неопределенность и на внешних рынках, и санкционная ситуация, и в принципе сильное снижение повторной ставки может создать дополнительные риски для валютного рынка, дополнительные риски для инфляции, и потом как бы не пришлось опять повышать. Поэтому, честно говоря, мне кажется, ЦБ в своем решении будет руководствоваться не инфляцией, потому что инфляция остается высокой, а ЦБ будет скорее руководствоваться данными по состоянию реального сектора.

В конце февраля ЦБ РФ экстренно повысил ключевую ставку с 9,5% до рекордных 20%, 8 апреля ставка была снижена до 17% годовых.

Экономика,Алексей Заботкин,Наталия Орлова,Банк России,Альфа-банк,
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