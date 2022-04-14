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2 часа назад

Литовские министры призвали остановить членство России в МВФ и Всемирном банке

Говорит Москва

Эта мера должна касаться и Белоруссии.

Россию предложили лишить займов в МВФ и Всемирном банке
Фото: ReutersReuters

С такой просьбой к коллегам из стран «Большой семёрки» обратились глава МИДа Литвы Габриелюс Ландсбергис и министр финансов страны Гинтаре Скайсте.

В заявлении говорится, что приостановка членства лишит Россию и Белоруссию возможности пользоваться специальными правами на займы в МВФ. Министры также подчеркнули, что, хотя Всемирный банк и остановил все свои программы в России и Белоруссии с начала спецоперации на Украине, необходимо принять дальнейшие меры и ввести более строгие рестрикции в отношении этих стран.

Экономика,Международный валютный фонд,Всемирный Банк,
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