Россию предложили лишить займов в МВФ и Всемирном банке

В заявлении говорится, что приостановка членства лишит Россию и Белоруссию возможности пользоваться специальными правами на займы в МВФ. Министры также подчеркнули, что, хотя Всемирный банк и остановил все свои программы в России и Белоруссии с начала спецоперации на Украине, необходимо принять дальнейшие меры и ввести более строгие рестрикции в отношении этих стран.