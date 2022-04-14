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1 час назад

Spiegel объяснил, почему Германия зависима от российского газа

Газета.Ru

Издание Spiegel рассказало, почему германия является зависимой от поставок российских энергоносителей — нефти и газа.

Spiegel объяснил зависимость Германии от российского газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журнал напомнил, что еще в 1970-х голах многие страны Европы сделали ставку на газ, решив отказаться от угля. Кроме того, автор статьи упомянул «неправильное историческое развитие» и «наследие ГДР»— под ними он подразумевал регулярное использование Германией энергоносителей СССР, а затем и России.

«В настоящее время более 90% внутреннего потребления природного газа импортируется по трубопроводам. В основном из трех стран — России, Норвегии и Нидерландов. И поставки из Норвегии и Нидерландов практически невозможно увеличить», — говорится в сюжете Spiegel.

Германия начала отказываться от российского газа

Альтернативой может быть сжиженный природный газ, который можно доставлять танкерами из таких стран-производителей, как США, Катар или Австралия. Однако в Германии до сих пор нет собственного порта СПГ.

Ранее в Германии заявили о рисках рецессии при отказе от российских нефти и газа.

Также бургомистр Гамбурга Петер Ченчер выступил против возможного введения эмбарго на поставки российских энергоресурсов в Германию, заявив, что подобное решение приведет к непоправимому ущербу для немецкой экономики.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия начала закупки газа в обход России, но получает и российские поставки энергоносителей.

Экономика,Олаф Шольц,
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