ЕС введет поэтапный запрет на импорт нефти из России

Евросоюз планирует ввести поэтапный запрет на импорт российской нефти таким образом, чтобы у входящих в сообщество стран было время договориться с другими поставщиками. Об этом сообщает в четверг газета The New York Times со ссылкой на источники в Евросоюзе.

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Отмечается, что такой шаг не будет широко обсуждаться в ЕС до окончания второго тура президентских выборов во Франции, который пройдет 24 апреля, чтобы французский электорат из-за ожидаемого в случае этой меры роста цен не предпочел кандидатуру Марин Ле Пен действующему президенту Эмманюэлю Макрону.

Газета также подчеркивает, что ведутся споры о сроках и деталях запрета, что свидетельствует о трудностях всех 27 стран ЕС добиться согласия в этом вопросе. Также отмечается, что до сих пор не обсуждался импорт газа из России, поскольку он остается слишком важным для экономик Европы.