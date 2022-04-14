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42 минуты назад

NYT: ЕС планирует поэтапный запрет на импорт нефти из России

ТАСС

Евросоюз планирует ввести поэтапный запрет на импорт российской нефти таким образом, чтобы у входящих в сообщество стран было время договориться с другими поставщиками. Об этом сообщает в четверг газета The New York Times со ссылкой на источники в Евросоюзе.

ЕС введет поэтапный запрет на импорт нефти из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что такой шаг не будет широко обсуждаться в ЕС до окончания второго тура президентских выборов во Франции, который пройдет 24 апреля, чтобы французский электорат из-за ожидаемого в случае этой меры роста цен не предпочел кандидатуру Марин Ле Пен действующему президенту Эмманюэлю Макрону.

Индия отказалась от покупки российской нефти

Газета также подчеркивает, что ведутся споры о сроках и деталях запрета, что свидетельствует о трудностях всех 27 стран ЕС добиться согласия в этом вопросе. Также отмечается, что до сих пор не обсуждался импорт газа из России, поскольку он остается слишком важным для экономик Европы.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Экономика,Марин Ле Пен,Владимир Путин,ЕС,
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