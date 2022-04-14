Выплаты Россией по евробондам в рублях приравняли к дефолту

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody’s считает, что выплата, совершенная Россией 4 апреля, по двум облигациям со сроком погашения в 2022 и 2024 г. в рублях, а не в долларах США, противоречит условиям первоначальных контрактов. Если ситуация не будет изменена до льготного периода, 4 мая, то ее можно назвать дефолтом, сообщается в пресс-релизе агентства.

Речь идет об еврооблигациях "Россия-2022" и "Россия-2042" перед иностранными держателями на $649,2 млн из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте. Для проведения указанных выплат Минфин перечислил денежные средства НКО АО "Национальный расчетный депозитарий" по официальному курсу ЦБ на 4 апреля 2022 года.

"В контрактах по облигациям не предусмотрено погашение в какой-либо другой валюте, кроме долларов. Хотя еврооблигации, выпущенные после 2018 года, при определенных условиях, допускают выплаты в рублях, облигации, выпущенные до 2018 года (включая еврооблигации "Россия-2022" и "Россия-2042" годов), либо не содержат такого условия об изменении валютных выплат, либо допускают выплаты только в других твердых валютах (доллар, евро, фунт стерлингов или швейцарский франк)", - отмечается в сообщении агентства.

По мнению Moody's, инвесторы не получили выплат по контрактным условиям в иностранной валюте в день наступления срока платежа, добавляется в пресс-релизе.