Moody's счел оплату долларового долга рублями дефолтом

В Международном рейтинговом агентстве Moody’s заявили, что выплата по облигациям, которая была совершена Россией 4 апреля в рублях, а не в американской валюте, противоречит условиям ранее заключенных контрактов. Так, агентством будет объявлен дефолт в РФ, если ситуация с выплатами не изменится до 4 мая, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз агентства.

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Речь идет об еврооблигациях «Россия-2022» и «Россия-2042» перед иностранными держателями на $649,2 млн. Для проведения указанных выплат были перечислены денежные средства НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» по официальному курсу ЦБ на 4 апреля 2022 года.

«В контрактах по облигациям не предусмотрено погашение в какой-либо другой валюте, кроме долларов. Хотя еврооблигации, выпущенные после 2018 года, при определенных условиях, допускают выплаты в рублях, облигации, выпущенные до 2018 года (включая еврооблигации «Россия-2022» и «Россия-2042» годов), либо не содержат такого условия об изменении валютных выплат, либо допускают выплаты только в других твердых валютах (доллар, евро, фунт стерлингов или швейцарский франк)», - указано в сообщении агентства.

В Moody's отмечают, что инвесторы не получили выплат по контрактным условиям в иностранной валюте в день наступления срока платежа.