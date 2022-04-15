Европе предрекли рекордную инфляцию без энергоносителей из РФ

Введение эмбарго на импорт российских нефти и газа приведет еще не восстановившуюся после пандемии коронавируса экономику Европы к более тяжелым последствиям. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на прогнозы экспертов из пяти крупнейших экономических институтов ФРГ.

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Отмечается, что рост ВВП Германии в текущем году составит 2,7%, в то время как изначально прогноз был на уровне 4,8%.

Научный директор Института мировой экономики в Киле Стефан Кутс уверен, что ФРГ столкнется с резкой рецессией. В случае отказа от российских энергоносителей экономика страны в 2022-м и последующие годы лишится около €220 млрд, что составляет свыше 6,5% годового объема производства.

Эксперт призвал Европу хорошо подумать прежде, чем отказываться от российских нефти и газа, поскольку это может ударить по семьям с небольшим доходом. В то же время Центробанку ФРГ предстоит укротить рекордную инфляцию.

Согласно информации Евростата, в марте 2022 года уровень инфляции достигнет 7,5%, а немецкие институты по итогам года прогнозируют рекордные за последние 40 лет 6,1%.

Однако если поставки российских энергоресурсов прекратятся, инфляция в этом году взлетит до 7,5%, что станет рекордом за весь послевоенный период, подчеркивают эксперты.

Ранее телеканал Sky News сообщал, что экономика Великобритании столкнулась с вызовом, которому не было равного уже несколько десятилетий, при этом местные компании и потребители оказались зажаты между ростом цен и падением реальных доходов.