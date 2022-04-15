«Экономическую войну против России никто не собирается прекращать»

"С финансами у нас в стране все в порядке. Те же социальные расходы не только не пострадают, но и будут увеличиваться. Президент уже принял решение о распространении выплат семьям с детьми - уже с 1 мая дополнительные платежи будут получать семьи с детьми в возрасте вплоть до 16 лет. Также президентом уже приняты решения провести внеплановую индексацию прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, пенсий и других социальных платежей. Сейчас коллеги прорабатывают конкретные параметры и в ближайшее время такое повышение произойдет. Будьте уверены, что будет очень внимательно анализироваться ситуация с доходами населения. Перед правительством поставлена задача снижения бедности в этом году, и это означает, что в случае необходимости дополнительные решения в социальной сфере будут приниматься", - подчеркнул Орешкин.