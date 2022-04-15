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1 час назад

Запасы газа в европейских хранилищах упали до многолетнего минимума

Елена Прошина

Европейские страны за прошедшую зиму отобрали из подземных хранилищ 51 миллиард кубометров газа или 107,8% от закачанного летом объема, завершив сезон отбора 19 марта на одном из самых низких уровней по запасам за много лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил «Газпром».

Запасы газа в европейских хранилищах упали до многолетнего минимума
Фото: ReutersReuters

«По данным Gas Infrastructure Europe, 19 марта завершился сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ. К этому моменту в них осталось всего 25,2 миллиарда кубометров активного газа.

Это один из самых низких уровней за многолетний период наблюдений и на 5,5 миллиардов кубометров меньше по сравнению с той же датой 2021 года», — говорится в сообщении.

По данным «Газпрома», за прошедшую зиму из ПХГ Европы отобрали 51 миллиард кубометров газа, что составляет 107,8% от закачанного летом объема. В компании напомнили, что в зимний сезон 2020/2021 года из хранилищ отобрали 67,3 миллиарда кубометров газа, а летом 2021 года их восполнили всего на 47,3.

«Таким образом, чтобы восполнить запасы в европейских ПХГ до уровня, который был обеспечен к зимнему сезону 2020/2021 года, потребуется закачать 71 миллиард кубометров газа. А до уровня, созданного к зиме 2019/2020 года, — 72,4», — отмечается в сообщении.

В «Газпроме» считают, что восполнение запасов газа в европейских хранилищах может стать серьезным вызовом из-за суточных лимитов объемов закачки. Кроме того, общий объем доступного на европейском рынке газа зависит от спроса на растущем азиатском рынке, подчеркнули в сообщении.

Экономика,Газпром,
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