Китай отказался поддерживать экономику дешевыми кредитами

Народный банк Китая не стал снижать ключевую ставку и таким образом отказался поддерживать национальную экономику дешевыми кредитами в условиях возможной новой рецессии, сообщает CNBC.

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Ставка по однолетнему кредиту, считающаяся главным индикатором стоимости заимствований на рынке, осталась на прежнем уровне 2,85 процента годовых.

Аналитики в то же время ожидали снижения ставки, поскольку новая масштабная вспышка коронавируса угрожает новым спадом экономики. Локдаун уже введен в Шанхае, и специалисты опасаются очередного закрытия производств в разных регионах страны.