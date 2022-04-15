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1 час назад

Китай отказался поддерживать экономику дешевыми кредитами

Lenta.ru

Народный банк Китая не стал снижать ключевую ставку и таким образом отказался поддерживать национальную экономику дешевыми кредитами в условиях возможной новой рецессии, сообщает CNBC.

Китай отказался поддерживать экономику дешевыми кредитами
Фото: ReutersReuters

Ставка по однолетнему кредиту, считающаяся главным индикатором стоимости заимствований на рынке, осталась на прежнем уровне 2,85 процента годовых.

Аналитики в то же время ожидали снижения ставки, поскольку новая масштабная вспышка коронавируса угрожает новым спадом экономики. Локдаун уже введен в Шанхае, и специалисты опасаются очередного закрытия производств в разных регионах страны.

Кроме того, власти Китая в последнее время активно призывали к смягчению денежно-кредитной политики ради поддержания экономики. С такими заявлениями, в частности, выступал вице-премьер Ли Кэцян.

Экономика,Ли Кэцян,
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