В Чехии произошел взрывной рост цен на электроэнергию и газ

По сообщению чешских СМИ, цены на электроэнергию продемонстрировали очередной рост. Сообщается, что стоимость поставок на последующие годы бьет новые рекорды.

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По информации газеты Lidovky, поставщики платят за электричество на следующий 2023 год втрое больше того, что оплачивали в 2021 году. Так, стоимость мегаватт-часа с поставкой в 2023 году находится на отметке 194 евро.

Поставки электроэнергии на 2024 год продаются по 141 евро за мегаватт-час, на 2025 год - по 120 евро. Газета для сравнения приводит информацию, что поставки в прежние времена осуществлялись по стоимости от 30 до 50 евро.

Относительно газа сообщается, что его стоимость выросла четыре раза. Поставки на следующий год трейдеры продают за 93 евро. На 2024 год - по 69 евро. Отмечается, что средняя стоимость газа в последние годы колебалась в диапазоне 15-20 евро.