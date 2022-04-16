Закачку газа в Европу назвали неблагополучной

Заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев указал на сложности с закачкой газа из РФ Европой и назвал ситуацию неблагополучной, сообщает РИА Новости.

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Эксперт в сфере энергетики отметил, что «подземки» в Европе перешли в этом году в режим преимущественной закачки газа раньше обычного, когда был достигнут сезонный минимум запасов (25,51 процента от номинального активного объема). По состоянию на 10 апреля 2022 года запасы в ПХГ (подземном хранилище газа, — прим. «Ленты.ру») ЕС увеличились до 26,84 процента (на 13 апреля составляли 27,13 процента). Так, обычно за первые три недели с момента начала периода закачки запасы возрастают от 1,6 до 5,3 процентов.

«В 2022 году эта величина составляет 1,53 процента, то есть не дотягивает до нижней границы. Это свидетельствует о том, что с закачкой не все благополучно», — считает Белогорьев.

Специалист также предположил, что основной причиной вряд ли является нехватка российского газа. Препятствие скорее в дороговизне «голубого топлива» как такового, отметил он. Операторы ПХГ не спешат запасать газ по таким высоким ценам, как сейчас (1100-1300 долларов за тысячу кубометров) и продолжают ожидать сезонного снижения цен.

«Но говорить о какой-то устойчивой тенденции можно будет не раньше конца мая: основной период закачки приходится, как правило, на четыре месяца –- с мая по август», — резюмировал Белогорьев.