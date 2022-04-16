Оценена возможность снижения цен на фрукты и овощи

Стратегического падения цен не будет, однако сезонное изменение на рынке овощей и фруктов должно произойти. Об этом рассказал кандидат экономических наук, эксперт аграрного рынка Игорь Абакумов в разговоре с «Лентой.ру».

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Иван Водопьянов / Коммерсантъ

16 апреля стало известно о снятии Роспотребнадзором ограничения на ввоз ряда продуктов из Турции. В список попали перец, гранат, виноград, апельсин и грейпфрут. Абакумов оценил, повлияет ли увеличение количества продуктов и появление конкуренции на снижение цен.

«Я не припомню такого случая, чтобы у нас цены поднимались, а потом падали. А сезонные колебания бывают всегда, в пользу небольшого снижения», — прокомментировал агроэксперт.

По данным Роспотребнадзора, основанием для отмены ограничений послужило усиление контроля за содержанием пестицидов со стороны Министерства сельского и лесного хозяйства Турции, производителей и экспортеров продукции.

«Сейчас ставится вопрос, о том, чтобы некоторые, скажем так, подкарантинные объекты, например мошка трипс, были выведены из состояния карантина. Поскольку они не критичны для сельского хозяйства. Это повлияет на еще большее увеличение количества продукции», — поделился своим мнением Абакумов.

15 апреля появилась информация об отказе крупных перевозчиков поставлять продукцию в Россию. Абакумов считает, что из-за этой проблемы на время с прилавков магазинов могут пропасть только экзотические фрукты и овощи.

«Я думаю, что привычный набор продуктов с прилавков не исчезнет. Страна у нас большая, производится много. Некоторая продукция даже в избыточных количествах. Никаких тревог я, честно говоря, на продовольственном рынке не наблюдаю», — заключил экономист.