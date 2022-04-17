В Deutsche Bank заявили о риске инфляции выше 10%

Инфляция в ФРГ может достигнуть 10% и более в случае введения эмбарго на импорт российских энергоносителей. Такое заявление сделал вице-президент крупнейшего банка Германии Deutsche Bank Карл фон Рор в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

«Наш прогноз заключается в том, что в течение года мы будем на уровне инфляции 7-8%. В случае, если импорт энергоносителей будет еще сильнее ограничен, мы можем увидеть даже 10% и более», — привела телеканал «360» его слова.

Вице-президент Deutsche Bank призвал также готовиться к худшему, а именно к небывалому темпу инфляции, какого не было с 70-х годов. Немецкая экономика, по данным за март, столкнулась с инфляцией в 7,3%. Такие показатели в последний раз были зафиксированы в 1981 году.