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1 час назад

В Deutsche Bank предрекли рост инфляции выше 10% при эмбарго на энергоносители из РФ

Газета.Ruиещё 4

Инфляция в ФРГ может достигнуть 10% и более в случае введения эмбарго на импорт российских энергоносителей. Такое заявление сделал вице-президент крупнейшего банка Германии Deutsche Bank Карл фон Рор в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

В Deutsche Bank заявили о риске инфляции выше 10%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наш прогноз заключается в том, что в течение года мы будем на уровне инфляции 7-8%. В случае, если импорт энергоносителей будет еще сильнее ограничен, мы можем увидеть даже 10% и более», — привела телеканал «360» его слова.

Вице-президент Deutsche Bank призвал также готовиться к худшему, а именно к небывалому темпу инфляции, какого не было с 70-х годов. Немецкая экономика, по данным за март, столкнулась с инфляцией в 7,3%. Такие показатели в последний раз были зафиксированы в 1981 году.

Экономика,
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