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2 часа назад

Deutsche Bank предупреждает о 10% инфляции в случае отказа от российских энергоресурсов

Газета.Ru

Германию ожидает 10% инфляция в случае отказа от российских энергоресурсов, предупреждает Вице-президент крупнейшего финансового института Германии Deutsche Bank ("Дойче банк") Карл фон Рор в материале для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Германии предрекли 10% инфляцию из-за России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Наш прогноз таков, что в течение года уровень инфляции составит 7-8 процентов. В случае более ограниченного импорта энергоносителей мы даже можем увидеть 10% и более. Мы должны быть готовы к тому, что можем получить темпы инфляции, невиданные с 1970-х годов", - утверждает фон Рор.

Он также предупреждает, что в долгосрочном периоде возможны и более высокие показатели инфляции, а так же риски стагнации и сокращения немецкой экономики.

"Мы считаем, что повышение процентной ставки крайне необходимо в ближайшем будущем, чтобы инфляционные ожидания не закрепились на высоком уровне", - резюмировал фон Рор.

Ранее экономист Рошелл усомнился в образовании официального представителя Белого дома Псаки после ее заявления об инфляции.

Экономика,
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