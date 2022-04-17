Германии предрекли 10% инфляцию из-за России

"Наш прогноз таков, что в течение года уровень инфляции составит 7-8 процентов. В случае более ограниченного импорта энергоносителей мы даже можем увидеть 10% и более. Мы должны быть готовы к тому, что можем получить темпы инфляции, невиданные с 1970-х годов", - утверждает фон Рор.