Премьер Италии назвал немотивированными цены на российские газ и нефть

«Европейская комиссия и все союзники убеждены в эффективности санкций... Теперь мы задаемся вопросом, нужно ли нам делать больше. Европа продолжает финансировать Россию, покупая нефть и газ, в том числе по цене, не имеющей отношения к историческим ценностям и затратам на добычу», - подчеркнул Марио Драги.