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1 час назад

Премьер Италии назвал немотивированными цены на российские газ и нефть

Елена Прошина

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил в интервью газета Corriere della Sera, что предложение его страны установить верхний предел цен на российский газ является способом усилить давление санкций на Россию. Об этом пишет РИА «Новости».

«Европейская комиссия и все союзники убеждены в эффективности санкций... Теперь мы задаемся вопросом, нужно ли нам делать больше. Европа продолжает финансировать Россию, покупая нефть и газ, в том числе по цене, не имеющей отношения к историческим ценностям и затратам на добычу», - подчеркнул Марио Драги.

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Итальянский премьер уверен, что установка твердых цен на топливо будет оправдано в сложившейся ситуации.

«Европа покупает более половины газа, экспортируемого Россией. Рыночная власть Евросоюза над Москвой — это оружие, которое можно использовать. Потолок цены на газ сокращает финансирование, которое мы даем России каждый день», - отметил он.

Агентство напомнило, что в связи с ограничительными мерами со стороны западных стран против России итальянский премьер неоднократно говорил о необходимости принять все меры для снижения энергозависимости государств Европейского союза от РФ.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин 23 марта поручил продавать российский природный газ странам, попавшим в список недружественных, только за рубли. Против такой схемы расчетов выступили канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон.

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