Spiegel предсказал массовый голод в Африке из-за ситуации на Украине

Известный немецкий журнал Der Spiegel заявил, что прекращение поставок зерновых из России и Украины может вызвать массовый голод в странах Ближнего Востока и Африки. Об этом пишет ТАСС.

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Отмечается, что на РФ и Украину приходилось ранее почти 30% мирового экспорта пшеницы, 15% кукурузы, 12% высококалорийных продуктов питания. Поставки ячменя также составляли значимый процент от общего числа.

Украина занимала ведущее место на рынке подсолнечного масла - поставки из этой страны достигали 60% и выше от общего объема.

Если поставки продовольствия прекратятся, то, как сообщают эксперты издания, это «станет потрясением, которое будет ощущаться в различных частях планеты, даже в отдаленных районах Африканского Рога или Ближнего Востока».

Йемен, Ливия, Египет и Ливан, закупавшие ранее зерно у Киева и Москвы, столкнутся с существенной угрозой продовольственной безопасности. Цены взлетят, миллионы людей не смогут покупать продукты, что вызовет в итоге массовый голод.