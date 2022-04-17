Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
29 минут назад

Spiegel предсказал массовый голод в Африке из-за ситуации на Украине

Илья Родин

Известный немецкий журнал Der Spiegel заявил, что прекращение поставок зерновых из России и Украины может вызвать массовый голод в странах Ближнего Востока и Африки. Об этом пишет ТАСС.

Spiegel предсказал массовый голод в Африке из-за ситуации на Украине
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что на РФ и Украину приходилось ранее почти 30% мирового экспорта пшеницы, 15% кукурузы, 12% высококалорийных продуктов питания. Поставки ячменя также составляли значимый процент от общего числа.

Украина занимала ведущее место на рынке подсолнечного масла - поставки из этой страны достигали 60% и выше от общего объема.

Если поставки продовольствия прекратятся, то, как сообщают эксперты издания, это «станет потрясением, которое будет ощущаться в различных частях планеты, даже в отдаленных районах Африканского Рога или Ближнего Востока».

Урсула фон дер Ляйен предсказала "государственное банкротство России"

Йемен, Ливия, Египет и Ливан, закупавшие ранее зерно у Киева и Москвы, столкнутся с существенной угрозой продовольственной безопасности. Цены взлетят, миллионы людей не смогут покупать продукты, что вызовет в итоге массовый голод.

Журналисты также обратили внимание, что РФ до введения санкций являлся одним из крупнейших в мире поставщиков искусственных удобрений. Ограничительные меры против России привели к их дефициту на мировом рынке.

Экономика,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители