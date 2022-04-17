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1 час назад

Медведев рассказал о последствиях дефолта России для Европы

Илья Родин

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что дефолт России по международным обязательствам с высокой долей вероятности вызовет дефолт в европейских странах. Об этом пишет РИА «Новости».

Медведев рассказал о последствиях дефолта России для Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Дефолт России может обернуться дефолтом Европы. И моральным, и, вполне вероятно, материальным», - считает Медведев.

Он полагает, что наконец-то стал понятен смысл антироссийских санкций.

«Европейская тётя Урсула стала активно выдавать тексты. Их основной смысл теперь уже не про страдания измождённых людей, не про окончание специальной военной операции, не про долгожданный мир на Украине, а про дефолт по обязательствам России», - отметил политик.

По его мнению, «финансовая система ЕС не вполне устойчива, доверие людей падает. И так сильно не трясло даже в приснопамятном 2008-м, а тогда было очень трудно»

Урсула фон дер Ляйен предсказала "государственное банкротство России"

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен ранее предрекла России неизбежный дефолт.

«Санкции неделя за неделей все глубже въедаются в российскую экономику: экспорт товаров в Россию рухнул на 70%», - отметила она.

Председатель ЕК подчеркнула, что «сотни крупных компаний и тысячи экспертов покинули страну, ВВП в России, по нынешним прогнозам, снизится на 11%». Поэтому, полагает фон дер Ляйен, «государственное банкротство России - это лишь вопрос времени».

Экономика,Дмитрий Медведев,Еврокомиссия,Совет безопасности РФ,ЕС,
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