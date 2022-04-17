Медведев рассказал о последствиях дефолта России для Европы

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что дефолт России по международным обязательствам с высокой долей вероятности вызовет дефолт в европейских странах. Об этом пишет РИА «Новости».

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«Дефолт России может обернуться дефолтом Европы. И моральным, и, вполне вероятно, материальным», - считает Медведев.

Он полагает, что наконец-то стал понятен смысл антироссийских санкций.

«Европейская тётя Урсула стала активно выдавать тексты. Их основной смысл теперь уже не про страдания измождённых людей, не про окончание специальной военной операции, не про долгожданный мир на Украине, а про дефолт по обязательствам России», - отметил политик.

По его мнению, «финансовая система ЕС не вполне устойчива, доверие людей падает. И так сильно не трясло даже в приснопамятном 2008-м, а тогда было очень трудно»

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен ранее предрекла России неизбежный дефолт.

«Санкции неделя за неделей все глубже въедаются в российскую экономику: экспорт товаров в Россию рухнул на 70%», - отметила она.