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1 час назад

Украина запросила 50 млрд долларов у G7 и МВФ

Майк Габриелян

Украина просит 50 миллиардов долларов у стран «большой семерки» и МВФ. Об этом сообщил советник Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко, передает РИА Новости.

Украина запросила 50 млрд долларов у G7 и МВФ
Фото: ReutersReuters

«Президент четко сказал по поводу того, что речь идет приблизительно про 7 миллиардов евро на месяц - это дефицит, который у нас есть сейчас. Этот дефицит надо финансировать».

По его словам, в Киеве апеллируют цифрой в 50 миллиардов долларов на полгода - чтобы «забыть про эту проблему сейчас на продолжительное время».

Устенко добавил, что «параллельно еще несколько треков задействовано».

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В частности, для привлечения средств рассматривается беспроцентный кредит и перераспределение квот SDR (специальных прав заимствования) в МВФ. В Киеве надеются, что полученные при этом деньги не нужно будет возвращать.

На этой неделе Зеленский попросил у Запада 7 миллиардов долларов в месяц, чтобы «покрыть расходы на зарплаты и социальные выплаты».

Экономика,Олег Устенко,Владимир Зеленский,Международный валютный фонд,
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