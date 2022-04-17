Украина запросила 50 млрд долларов у G7 и МВФ

Украина просит 50 миллиардов долларов у стран «большой семерки» и МВФ. Об этом сообщил советник Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко, передает РИА Новости.

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«Президент четко сказал по поводу того, что речь идет приблизительно про 7 миллиардов евро на месяц - это дефицит, который у нас есть сейчас. Этот дефицит надо финансировать».

По его словам, в Киеве апеллируют цифрой в 50 миллиардов долларов на полгода - чтобы «забыть про эту проблему сейчас на продолжительное время».

Устенко добавил, что «параллельно еще несколько треков задействовано».

В частности, для привлечения средств рассматривается беспроцентный кредит и перераспределение квот SDR (специальных прав заимствования) в МВФ. В Киеве надеются, что полученные при этом деньги не нужно будет возвращать.