Экономист рассказал о последствиях технического дефолта

«Есть дефолт, когда вы теряете финансовую устойчивость и не имеете достаточно средств для обслуживания долга, и другое дело, когда у вас всего этого в избытке, но, по сути, держатель долга не заинтересован в том, чтобы ему пришли деньги. Это парадоксальная ситуация, никакими финансовыми и экономическими причинами ее объяснить невозможно, кроме политических. Так что сейчас ситуация ровно такая, что де-факто запрещены платежи из российских банков в долларах и евро, а наши еврооблигации номинированы в долларах, поэтому платежи банально не проходят. Как следствие наблюдается формальная ситуация, когда у держателей долга деньги не появляются, но при этом мы демонстрируем, что в банках есть счет, на который в рублях переведены средства, и им самим нужно придумать, каким способом удобно их забрать», — рассказал он.