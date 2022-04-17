Афганистану предрекли экономическую осаду

«Ситуация вряд ли дойдет до полномасштабной войны. Во многом недавний авиаудар со стороны Пакистана должен был продемонстрировать талибам, что теперь их расчет на сотрудничество с Пакистаном провалился. Соответственно, это будет способствовать еще большей изоляции Афганистана от всего мира, потому что страна не имеет выходов к морю, она в любом случае находилась в экономической зависимости от Пакистана и сейчас будет еще дальше изолироваться. Это своего рода осада Афганистана, чтобы экономически задушить новую власть» — заключил он.