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2 часа назад

Экономист Бадалов рассказал, почему финансовый кризис в США не коснется России

Вечерняя Москваиещё 1

При наличии серьезных проблем в американской экономике, сравнимых с финансовым кризисом 2008 года, влияние на Россию будет минимальным, уверен доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов.

Эксперт раскрыл степень влияния финансовый кризис в США на РФ
Фото: ReutersReuters

На американском рынке государственных облигаций замечена инверсия кривой доходности, что может свидетельствовать о скорой рецессии в экономике США. Однако возможные сложности Вашингтона не скажутся на России, поскольку сейчас Штаты и Россия почти не находятся в экономических отношениях, подчеркнул экономист.

— Связь между странами опосредованная — через импорт и экспорт товаров, причем не прямой между странами, а через мировые рынки, — добавил эксперт.

Подобная ситуация сложилась в первую очередь в результате санкционной войны, которую Вашингтон пытается вести против Москвы, резюмировал Бадалов в интервью агентству «Прайм».

В пятницу, 15 апреля, журналисты американского издания Business Insider выразили мнение, что усиление экономических санкций в отношении России затронет всех, кто поддерживает политику ограничений.

Экономика,Финансовый университет,
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