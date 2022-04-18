Россиянам назвали последствия дефолта

Дефолт России по внешним обязательствам никак не отразится на жизни обычных граждан страны. Нужно учесть наличие резервов для обслуживания своих долгов у России, однако они оказались под блокировкой из-за санкций Запада, заявил агентству «Прайм» сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Следовательно, по его мнению, нужно признать факт того, что дефолт этот искусственный.

«Также это событие не отразится даже на курсе рубля, поскольку он сейчас контролируется государством и удерживается комфортным для всех сторон – и граждан, и импортеров, и экспортеров», — указал Переславский.

Экономист также обратил внимание на то, что реальный биржевой курс сейчас отличается от курса Мосбиржи не более чем на 5-7%. Это сигнал о постепенном возвращении рубля на рыночные позиции. Он сомневается, что дефолт, который объявит США, сильно повлияет на соотношение рубля к доллару или евро. Переславский назвал историю с дефолтом очередным способом давления на РФ.

«Да и на отношение к России как к стране для инвестирования тоже – все кредитные рейтинги уже отозваны, само государство закрывается от вложений с Запада, даже несмотря на массу крайне интересных секторов для инвестиций — от сельского хозяйства до сложных производств», — отметил эксперт.

Ранее в Международном рейтинговом агентстве Moody’s заявили, что выплата по облигациям, которая была совершена Россией 4 апреля в рублях, а не в американской валюте, противоречит условиям ранее заключенных контрактов. Так, агентством будет объявлен дефолт в РФ, если ситуация с выплатами не изменится до 4 мая.