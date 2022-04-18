Набиуллина: «Экономика вступает в непростой период»

Экономика России вступает в весьма непростой период структурных изменений. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме, передает «Прайм».
Она подчеркнула, что санкции, введенные Западом, уже отразились на финансовом секторе РФ. Сейчас они будут влиять на реальный сектор, предупредила Набиуллина.
«Наша экономика вступает в непростой период структурных изменений, связанных с санкциями. Как я уже сказала, санкции в первую очередь сказались на финансовом рынке, но сейчас они начнут всё больше сказываться на экономике», — отметила она.
Центробанк прогнозирует вхождение российской экономики в период активной структурной трансформации во втором квартале или в начале третьего квартала.
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что западные санкции все сильнее влияют на устойчивость экономики России, а дефолт является лишь «вопросом времени». Политик подчеркнула, что, по прогнозам, ВВП в России сократится на 11%, поскольку страну покинули сотни крупных компаний и экспертов.