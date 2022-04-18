Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
1 час назад

Набиуллина: «Экономика РФ вступает в непростой период»

Лера Букина

Экономика России вступает в весьма непростой период структурных изменений. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме, передает «Прайм».

Набиуллина: «Экономика вступает в непростой период»
Фото: ТАССТАСС

Она подчеркнула, что санкции, введенные Западом, уже отразились на финансовом секторе РФ. Сейчас они будут влиять на реальный сектор, предупредила Набиуллина.

«Наша экономика вступает в непростой период структурных изменений, связанных с санкциями. Как я уже сказала, санкции в первую очередь сказались на финансовом рынке, но сейчас они начнут всё больше сказываться на экономике», — отметила она.

Центробанк прогнозирует вхождение российской экономики в период активной структурной трансформации во втором квартале или в начале третьего квартала.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что западные санкции все сильнее влияют на устойчивость экономики России, а дефолт является лишь «вопросом времени». Политик подчеркнула, что, по прогнозам, ВВП в России сократится на 11%, поскольку страну покинули сотни крупных компаний и экспертов.

Экономика,Эльвира Набиуллина,Банк России,Еврокомиссия,Госдума,
21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители