Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+6° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
1 час назад

Комитет Госдумы одобрил переназначение Набиуллиной главой ЦБ

Парламентская газетаиещё 3

Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Государственной Думе продлить полномочия председатель Центробанка Эльвиры Набиуллиной, назначив ее с 24 апреля на третий срок. Об этом сообщает РИА Новости.

Комитет Госдумы одобрил переназначение Набиуллиной главой ЦБ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент России Владимир Путин 18 марта внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной на должность главы ЦБ. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, глава государства высоко оценивает ее работу. В условиях, когда на Центробанк ложится дополнительный груз ответственности за поддержание макроэкономической стабильности, президент регулярно общается с Набиуллиной, добавил Песков.

Вопрос о переназначении Эльвиры Набиуллиной на третий срок главой Банка России вынесут на рассмотрение Госдумы 21 апреля.

Помимо этого, Комитеты Госдумы по финансовому рынку, по бюджету и налогам, по экономической политике и по контролю рекомендовали палате принять к сведению годовой отчет Банка России за 2021 год. Этот вопрос также рассмотрят 21 апреля.

Ранее в Госдуме сообщили, что заседание 21 апреля полностью посвятят годовому отчету Центробанка и рассмотрению кандидатуры Эльвиры Набиуллиной на должность председателя регулятора. В тот же день палата рассмотрит проекты постановлений о назначении Филиппа Габунии, Алексея Заботкина и Юрия Исаева на должности членов совета директоров Банка России.

Экономика,Филипп Габуния,Алексей Заботкин,Юрий Исаев,Эльвира Набиуллина,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Банк России,Госдума,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители