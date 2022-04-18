Комитет Госдумы одобрил переназначение Набиуллиной главой ЦБ

Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Государственной Думе продлить полномочия председатель Центробанка Эльвиры Набиуллиной, назначив ее с 24 апреля на третий срок. Об этом сообщает РИА Новости.
Президент России Владимир Путин 18 марта внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной на должность главы ЦБ. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, глава государства высоко оценивает ее работу. В условиях, когда на Центробанк ложится дополнительный груз ответственности за поддержание макроэкономической стабильности, президент регулярно общается с Набиуллиной, добавил Песков.
Вопрос о переназначении Эльвиры Набиуллиной на третий срок главой Банка России вынесут на рассмотрение Госдумы 21 апреля.
Помимо этого, Комитеты Госдумы по финансовому рынку, по бюджету и налогам, по экономической политике и по контролю рекомендовали палате принять к сведению годовой отчет Банка России за 2021 год. Этот вопрос также рассмотрят 21 апреля.
Ранее в Госдуме сообщили, что заседание 21 апреля полностью посвятят годовому отчету Центробанка и рассмотрению кандидатуры Эльвиры Набиуллиной на должность председателя регулятора. В тот же день палата рассмотрит проекты постановлений о назначении Филиппа Габунии, Алексея Заботкина и Юрия Исаева на должности членов совета директоров Банка России.