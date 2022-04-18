Комитет Госдумы одобрил переназначение Набиуллиной главой ЦБ

Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Государственной Думе продлить полномочия председатель Центробанка Эльвиры Набиуллиной, назначив ее с 24 апреля на третий срок. Об этом сообщает РИА Новости.

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Президент России Владимир Путин 18 марта внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной на должность главы ЦБ. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, глава государства высоко оценивает ее работу. В условиях, когда на Центробанк ложится дополнительный груз ответственности за поддержание макроэкономической стабильности, президент регулярно общается с Набиуллиной, добавил Песков.

Вопрос о переназначении Эльвиры Набиуллиной на третий срок главой Банка России вынесут на рассмотрение Госдумы 21 апреля.

Помимо этого, Комитеты Госдумы по финансовому рынку, по бюджету и налогам, по экономической политике и по контролю рекомендовали палате принять к сведению годовой отчет Банка России за 2021 год. Этот вопрос также рассмотрят 21 апреля.