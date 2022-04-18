ЦБ уличил нерезидентов в попытках вывести деньги из РФ

Банк России наблюдает попытки ряда нерезидентов продать свой бизнес в РФ и вывести денежные средства. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, передает ТАСС.
«Что касается процедуры возврата ценных бумаг, почему нужно решение правительственной комиссии. Часто это добропорядочные (компании - прим. ред.), но иногда этими схемами готовы воспользоваться нерезиденты, которые хотят продать ценные бумаги и вывести деньги. Мы не должны этого позволить, поэтому просто так разрешить сложно», - заявила она.
Такие попытки необходимо пресекать, указала Набиуллина.
Ранее первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов, выступая на правительственном часе в Совете Федераций, заявил, что большинство иностранных компаний, работающих в РФ, не хотят уходить с российского рынка. Они, как указал парламентарий, находятся в формате решений, принимаемых штаб-квартирами, а «штаб-квартиры в основном занимают позицию ни да, ни нет».
О приостановке продаж для российских покупателей объявили многие зарубежные ретейл-платформы, в частности, Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Это сделали и модные бренды Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, Adidas, Puma и многие другие крупные компании. Так они отреагировали на спецоперацию России на Украине, которая началась 24 февраля.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщала, что вопрос национализации имущества иностранных компаний, которые уходят из России, не обсуждается.