ЦБ уличил нерезидентов в попытках вывести деньги из РФ

Банк России наблюдает попытки ряда нерезидентов продать свой бизнес в РФ и вывести денежные средства. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, передает ТАСС.

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«Что касается процедуры возврата ценных бумаг, почему нужно решение правительственной комиссии. Часто это добропорядочные (компании - прим. ред.), но иногда этими схемами готовы воспользоваться нерезиденты, которые хотят продать ценные бумаги и вывести деньги. Мы не должны этого позволить, поэтому просто так разрешить сложно», - заявила она.

Такие попытки необходимо пресекать, указала Набиуллина.

Ранее первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов, выступая на правительственном часе в Совете Федераций, заявил, что большинство иностранных компаний, работающих в РФ, не хотят уходить с российского рынка. Они, как указал парламентарий, находятся в формате решений, принимаемых штаб-квартирами, а «штаб-квартиры в основном занимают позицию ни да, ни нет».

О приостановке продаж для российских покупателей объявили многие зарубежные ретейл-платформы, в частности, Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Это сделали и модные бренды Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, Adidas, Puma и многие другие крупные компании. Так они отреагировали на спецоперацию России на Украине, которая началась 24 февраля.